В Кремле заявили, что официальной позиции по индексации пенсий работающих пенсионеров пока нет

Ранее депутаты фракции "Справедливая Россия" внесли в Госдуму законопроект об индексации пенсий не реже одного раза в год на величину не менее инфляции Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Власти России пока не сформулировали официальную позицию по индексации пенсий работающим пенсионерам, но правительство рассматривает этот вопрос, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее законопроект об индексации пенсий как минимум раз в год на сумму е меньшую, чем годовая инфляция, внесли в Госдуму депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с Сергеем Мироновым. В документе также сказано, что работающим пенсионерам возобновят индексацию пенсий и выплатят компенсации за 2016 год.