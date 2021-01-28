Минздрав объяснил важность прививки от коронавируса в связи с появлением новых штаммов

Массовая вакцинация стартовала в России 18 января. Фото: Артем КИЛЬКИН

В России началась массовая вакцинация, однако в мире появляются новые штаммы коронавируса, которые «учатся» распространяться все быстрее. Новые подвиды SARS-CoV-2 появляются из-за накопления мутаций, эволюции, которая свойственна всем вирусам.

«На сегодня те варианты, которые изучены, очень сходны по своей поверхностной структуре. А это означает, что все вакцины, которые были разработаны для профилактики коронавируса, по-прежнему остаются эффективными на данный момент. И массовая вакцинация позволит справиться как с ранее известными вариантами вируса, так и с новыми» - цитирует kp.ru слова Владимира Чуланова, главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Минздрава России.

Специалист также отметил, что именно из-за высокой контагиозности (заразительности) новых штаммов, особенно важно делать прививки от коронавируса. Да данный момент сфера медицины предпринимает все меры, чтобы вакцинировать как можно больше граждан. Эта процедура поможет предотвратить дальнейшее распространение вируса.

Массовая вакцинация стартовала 18 января. В России зарегистрировано две вакцины: «Спутник V», созданный НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи и «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским центром «Вектор». Вскоре в гражданский оборот поступит третья вакцина, которую разработал центр им. Чумакова.