Прокуратура Москвы предупредила о последствиях участия в несанкционированных акциях 31 января

Прокуратура Москвы предостерегла организаторов и соцсети о незаконности акций 31 января Фото: REUTERS

Прокуратура Москвы направила пяти интернет-компаниям, распространяющим призывы к участию в акции 31 января, и шести её организаторам предостережение о незаконности мероприятия.

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова рассказала журналистам, что призывы к участию в акции в поддержку политика Алексея Навального выявили в социальных сетях. По словам Нефедовой, мероприятие нарушает порядок.

- Кроме того, шести лицам, призывающим к участию в несогласованном публичном мероприятии на Лубянской и Старой площадях в Москве, вынесены предостережения о недопустимости противоправных действий, - передаёт слова Нефедовой ТАСС.

Она также напомнила, что ответственность понесут не только организаторы, но и участники акции 31 января.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по заявлению Роскомнадзора, российские и иностранные соцсети удаляют призывы участвовать в несанкционированной акции по требованию Генпрокуратуры.