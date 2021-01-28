Инфляция в бедных регионах России в декабре оказалась выше, чем в богатых Фото: Артем КИЛЬКИН

В декабре минувшего 2020 года инфляция в бедным регионах России оказалась значительно выше, чем в богатых. Об этом в четверг, 28 января, сообщает издание «Коммерсантъ», ссылаясь на отчетность Центробанка России.

По данным ЦБ, около трети декабрьской общероссийской инфляции имела отношение к ценам в Центральном федеральном округе. По этому показателю Приволжский федеральный округ показал 17,2 процента, а вклады остальных округов оказались значительно меньше.

Наиболее низкий прирост цен в последнем месяце 2020 года в годовом выражении зафиксировали в Центральном федеральном округе: 3,8 процента зафиксировали в Москве, а это половина прироста цен в округе. В Московской области прирост оставил 4,7 процента, в Белгородской области – 4,9 процента. Лидерами инфляции в ЦФО стали Рязанская (6%), Тульская (6,1%) и Липецкая области (6,1%), а абсолютным рекордсменом по округу стал Воронеж с 6,9 процента.

Наименьший прирост цен в декабре на территории Сибирского федерального округа фиксировали в Новосибирске, Томске, Горно-Алтайске, а самый большой – в Иркутске, Барнауле, Абакане, Кызыле. На Урале цены наиболее активно росли в Кургане, а медленнее всего в Салехарде и Ханты-Мансийске. На Волге лидерами прироста цен стали Саратовская и Пензенская области, а в ЮФО - Калмыкия. В Дальневосточном федеральном округе лидерами по росту цен стали Амурская область и Еврейская автономная область, а в Северо-Кавказском федеральном округе – Дагестан с 7,3 процента. По всей России наименьший годовой рост цен за декабрь на Чукотке – там показатель составил 1,9 процента.

Издание отмечает, что закономерность для новогодних продаж была одной и той же по всей России: в обеспеченных регионах цены повышались медленнее, а в бедных была высокая предпраздничная инфляция.

Накануне сайт kp.ru писал, что Федеральная налоговая служба подключилась к контролю за ценами на социально значимые продукты: она начала запрашивать у производителей поквартальный прогноз изменения стоимости базовых товаров.