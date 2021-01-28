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Политика

ПАСЕ подтвердила полномочия делегации от России

Голландский сенатор отчитал украинского депутата за оскорбления российских парламентариев и всей ассамблеи
Ася КУЗНЕЦОВА
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Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали за продление полномочий российской делегации в организации

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали за продление полномочий российской делегации в организации

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы выступили за продление полномочий российской делегации. 107 человек проголосовали за, 36 человек проголосовали против, а 24 депутата воздержались.

- Если у вас есть право оспаривать полномочия, это не значит, что им нужно пользоваться при любой удобной возможности, - обратился к делегации от Украины сенатор от Голландии Тини Кокс. Он также указал украинскому депутату Алексею Гончаренко на оскорбления в адрес российских парламентариев и всей Парламентской ассамблеи, передаёт ТАСС.