Губернатор Василий Орлов: «На развитие центров экономического роста Приамурья в 2021 году будет направлено 611 миллионов рублей»

Губернатора Василий Орлов и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков обсудили перспективы развития экономических центров Приамурья. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Вопросы развития центров экономического роста Приамурья стали главной темой встречи губернатора Василия Орлова и министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. Во время рабочего совещания в Москве 28 января они обсудили судьбу городов Свободный и Циолковский. Благодаря масштабным федеральным проектам у этих населенных пунктов начинается новая жизнь. Вслед за экономическими преобразованиями в них начались масштабные работы по реконструкции и благоустройству.

- На развитие центров экономического роста Приамурья в 2021 году из федерального и областного бюджетов в общей сложности будет направлено 611 миллионов рублей, - рассказал во время встречи губернатор Василий Орлов.

Город Свободный получил мощный импульс для развития после того, как в 2017 году Правительство РФ одобрило создание одной из первых в России территорий опережающего развития – ТОР «Свободный». Здесь планируется построить два крупных предприятия, которые станут компонентами магистрального газопровода «Сила Сибири». В 15 километрах от Свободного возводится Амурский газоперерабатывающий завод, в составе которого будет крупнейший в мире комплекс по производству гелия. Новые предприятия создадут тысячи рабочих мест и принесут значительные налоговые вливания в бюджет. Уже несколько лет в Свободном идет не только промышленное строительство, но и реконструкция городских социальных объектов.

- Программа по ремонту и модернизации социальных объектов в центрах экономического роста субъектов ДФО, инициированная Минвостокразвития, действует с 2018 года, - отметил Василий Орлов. - Только за прошлый год работа велась сразу по 29 объектам, большая часть из которых – в Свободном. Всего до 2023 года здесь должно быть построено, реконструировано или капитально отремонтировано больше четырёх десятков объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Объём финансирования на эти задачи превысит 7,3 млрд. рублей.

В прошлом году в Свободном открылся новый физкультурно-оздоровительный центр, были капитально отремонтированы спортивные площадки и территории вокруг четырех школ, отреставрированы сети тепло и водоснабжения. Городская женская консультация переехала в реконструированное здание, капитальный ремонт также провели в инфекционном отделении Свободненской больницы. В этом году город ждут не меньше перемены. Будет реконструировано здание ДК Железнодорожников, продолжится ремонт городских сетей, будет приобретено новое оборудование для городской поликлиники.

Большие перемены ждут и Циолковский. Город, возникший рядом со строящимся космодромом «Восточный», фактически предстоит возвести с нуля. Правительств РФ утвердило план его развития по аналогии с планом развития Свободного. В прошлом году регион подсчитал потребность города в новых домах и объектах социальной инфраструктуры. Проект жилищного фонда космодрома «Восточный» был направлен в Госкорпорацию «Роскосмос» и сейчас проходит процедуру согласования.

- Главная цель – приблизить регион к уровню жизни, социальному развитию до уровня западной части страны, - подчеркнул губернатор Приамурья. - Если здесь будут нормальные больницы, школы, дороги, жильё, работа, условия для бизнеса, тогда люди не будут уезжать, а наоборот, приезжать в нашу уникальную область.