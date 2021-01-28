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Коронавирус Covid-19

Инфекционист Минздрава спрогнозировал спад пандемии коронавируса к концу весны

Вакцинация населения сможет замедлить темпы распространения инфекции
Екатерина ЛЕНЧЕНКО
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Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, доктор медицинских наук Владимир Чуланов.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, доктор медицинских наук Владимир Чуланов.

Фото: Первый канал

Специалист Минздрава спрогнозировал, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в России. О том, когда замедлится темп распространения вируса в стране, в интервью kp.ru рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России.

«Думаю, речь идет о нескольких месяцах. Уже с января в России ежемесячно выпускаются миллионы доз. Поэтому я надеюсь, что к концу весны будет привита существенная часть взрослого населения, и это позволит эффективно повлиять на эпидемический процесс» - ответил kp.ru доктор медицинских наук Владимир Чуланов.

Массовая вакцинация населения от коронавируса началась 18 января. Записаться на прививку может бесплатно любой желающий гражданин, используя сервис «Госуслуги». Ежедневно вакцину производят в больших объёмах и поставляют в регионы. Полный список мест, в которых можно пройти вакцинацию в Москве, смотрите на kp.ru.