Инфекционист Минздрава: Каждый десятый заражается коронавирусом через предметы

В Красной зоне больницы для пациентов с коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Заражение коронавирусной инфекцией в 10% случаев происходит через контактно-бытовой путь, то есть через предметы и продукты. Об этом в интервью kp.ru сообщил главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов. Он напомнил, что при попадании на поверхности вирус сохраняет свою жизнеспособность до трех суток. Человек может перенести частички вируса на слизистые оболочки после контакта с предметами, что и приводит к заражению.

«Совершенно очевидно, что этот путь не является основным. Безусловно, главный путь передачи коронавируса - воздушно-капельный. Контактно-бытовой по оценкам экспертов может составлять порядка 10% случаев» - сообщил Чуланов.

Передача инфекции через контакт с предметами подтверждена для многих вирусов, в том числе и для SARS-CoV-2. Санитарная обработка предметов и продуктов питания может обезопасить от заражения. Эксперт рекомендует мыть фрукты и овощи под теплой проточной водой перед употреблением. При использовании других продуктов, достаточно снять и сразу выкинуть упаковку.

Также эксперт подчеркнул важность прохождения вакцинации, особенно с появлением новых штаммов и мутаций. Появление массового иммунитета от коронавируса поможет снизить темп распространения инфекции.