Экономист оценил ситуацию на валютном рынке

Экономист прокомментировал ситуацию с долларом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 28 января, доллар и евро существенно выросли на торгах Московской биржи. Ситуацию на валютном рынке прокомментировал эксперт РИСИ, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

«Дело в том, что мы исходим из того, что рубль по отношению к доллару и евро нашёл свои фундаментальные, якорные значения. Это по доллару 74, 75, ну, может быть, 76 — верхняя граница, по евро 90, 91, максимум 92. Это фундаментальные значения рубля по отношению к доллару, которые определены состоянием экономик одной и второй страны, валюты которых мы сравниваем», - цитирует аналитика RT.

Экономист также добавил, что на показатели доллара и евро сильно влияет до конца не прояснившаяся ситуация с пандемией и неустойчивые цены на нефть. В связи с этим значительных перемен в курсах валют в ближайшее время ожидать не стоит, считает Беляев.

«Причин для того, чтобы коренным и серьезным образом изменились эти фундаментальные соотношения, пока не видно, и они, скорее всего, не будут видны в ближайшие как минимум полгода», — добавил эксперт.

Напомним, утром в четверг, 28 января, на торгах Московской биржи доллар побил двухмесячный рекорд. Впервые с 1 декабря американская валюта поднялась выше 76 рублей, передает сайт «Свободная пресса».