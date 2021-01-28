Инфекционист назвал болезнь-предвестник рака печени

От развития хронических гепатитов B и C в России ежегодно умирает от 25 до 30 тысяч человек. Фото: Андрей КАРА

Одной из самых опасных причин появления рака печени названо инфицирование вирусами гепатитов В и C. Смертность по стране от таких заболеваний крайне высока, это отметил доктор медицинских наук Владимир Чуланов, эксперт Европейского регионального бюро ВОЗ по гепатиту В.

«Человек, скончавшийся от рака печени, регистрируется как умерший от онкологического заболевания. А то, что этот рак печени наступил вследствие инфицирования вирусом гепатита С, в статистике не учитывается» - сказал в интервью kp.ru специалист по вирусным гепатитам.

В России смерть от цирроза или рака печени не классифицируется, как инфекционная патология. Хотя именно вирусные гепатиты до сих пор остаются большой проблемой во всем мире. От развития хронических гепатитов B и C в стране ежегодно умирает от 25 до 30 тысяч человек.

В современном мире существует лекарство от гепатита С, которое позволяет полностью избавиться от вируса в 95% случаев. Пациенты могут получить препарат в рамках региональных программ или обязательного медицинского страхования. Российские специалисты работают над улучшением механизмов получения лекарств.

Ранее медики предупредили пациентов с онкологическими заболеваниями. Необходимо быть осторожными при вакцинации от коронавируса, так как действие препарата на злокачественные новообразования не изучено достаточно.