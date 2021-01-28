Состояние здоровья Василия Ланового ухудшилось Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Состояние Василия Ланового серьезно ухудшилось. Врачи оценивают его состояние, как тяжелое. Актера перевели в реанимацию и, по сообщениям СМИ, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Народный артист СССР был госпитализирован 2 января после положительного теста на коронавирус. Почти месяц врачи борются за его жизнь, но болезнь не отступает.

Директор театра Вахтангова Кирилл Крок признался, что «Василию Семеновичу вчера стало хуже». Коллеги очень обеспокоены здоровьем Ланового.

- Он находится в реанимации под наблюдением врачей. Это последствия COVID-19. Есть угроза жизни. Будем надеяться и молиться, что все было хорошо, — заявил Кирилл Крок Пятому каналу.

Жена актера Ирина Купченко тоже заразилась коронавирусом, но ее состояние стабильно.

Изначально, когда актер только попал в больницу, сообщалось, что поражение легкого составляет всего 5 %. Температура была невысокой и в окружении надеялись, что через неделю его выпишут домой. Но болезнь стала сильно прогрессировать.