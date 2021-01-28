Полиция Москвы предупредила, что участники несанкционированной акции 31 января понесут ответственность

Московская полиция призывает не участвовать в несанкционированной акции 31 января Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московская полиция призвала отказаться от участия в акции 31 января в поддержку политика Алексея Навального и предупредила об ответственности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

- В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях в Москве официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом, вплоть до уголовной, - передаёт ТАСС слова представителей главка МВД.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что московская прокуратура направила пяти интернет-компаниям, распространяющим призывы к участию в акции 31 января, и шести её организаторам предостережение о незаконности мероприятия.

Роскомнадзор сообщил, что российские и иностранные социальные сети удаляют призывы участвовать в несанкционированной акции по требованию Генпрокуратуры.