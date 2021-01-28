Голикова: В России произвели уже 8,2 миллиона доз вакцины

Татьяна Голикова сообщила, что количество пунктов вакцинации от коронавируса в России ежедневно увеличивается, сейчас оно превысило 3 тысячи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин сообщил, что промышленное производство вакцины от коронавируса в России работает с опережением графика.

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова отметила, что в стране уже произвели 8,2 миллиона доз вакцины от коронавируса, а в регионы страны направили почти 2,7 миллиона доз.

Голикова также сообщила, что запись на вакцинацию с 31 января будет работать в полном режиме на сайте госуслуг, а число пунктов вакцинации увеличивается каждый день. Сейчас их 3 098 в России, 122 из них открыли только за минувшие сутки.

- Там где невозможно организовать запись, где нецелесообразно развернуть прививочные пункты, мы рекомендовали обеспечить довоз граждан или мобильную вакцинацию. Особенно граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями, - сообщила вице-премьер.

Она также рассказала, что правительство ориентирует регионы на решение всех проблемных вопросов.

- Хотела бы подчеркнуть, что в очередной раз вижу и отмечаю неравнодушие наших волонтёров. Штабы "Мы вместе" подключились к организации вакцинации. Особое их внимание будет уделяться гражданам пожилого возраста, - подчеркнула Татьяна Голикова на совещании Путина с членами правительства.