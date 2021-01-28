Путин: Пандемия постепенно отступает

Путин заявил, что пандемия отступает. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин завил, что пандемия постепенно отступает. Он отметил, что показатели по летальности в России в целом удовлетворительные по сравнению с другими странами.

- Действия, предпринимаемые нами по борьбе с ковидной инфекции, соответствуют уровню угроз. И в целом дает положительный результат. Пандемия отступает, количество заболевших сокращается, количество людей, которые поправились, количество тех, кто заболел, - сказал президент РФ.

Президент отметил, что отпускать ситуацию еще рано. Он подчеркнул, что в разговорах с главами региона все время упоминает о необходимости соблюдать меры предосторожности и предписания санитарных врачей. Путин отметил, что иметь резервы коечного специализированного фонда и всех необходимых средств для борьбы с коронавирусной инфекцией очень важно для каждого региона. В резерве также должны быть средства индивидуальной защиты и медицинские препараты.