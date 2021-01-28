Алексея Навального оставили под арестом в «Матросской тишине»

Суд приобщил к материалам дела документы о пребывании Навального в берлинской клинике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мособлсуд отказался удовлетворить апелляцию защиты Навального к аресту и оставил решение Химкинского суда о продлении срока задержания без изменений.

Алексей Навальный останется под арестом до 15 февраля.

К материалам дела Навального суд по просьбе адвоката Вадима Кобзева приобщил документы из немецкой клиники "Шарите", куда Навальный был транспортирован из Омска после того, как ему стало плохо на рейсе из Томска в Москву. ТАСС сообщает, что против приобщения этих документов к делу выступал прокурор, но судья Муса Мусаев удовлетворил ходатайство адвоката.

Адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил, что будет обжаловать решение Мособлсуда в кассации и ЕСПЧ.

Напомним, Алексей Навальный в 2014 году был осуждён условно по делу "Ив-Роше". В августе 2020 года его, после приступа в самолёте, ввели в медикаментозную кому, а затем перевезли на лечение в Берлин. В декабре 2020 года Навального объявили в розыск в России за многократные нарушения условий наказания. Сайт KP.ru сообщал, что 17 января Алексей Навальный прилетел с женой из Германии в Москву. В аэропорту "Шереметьево" его задержали, а затем суд арестовал Навального на 30 суток.

2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.