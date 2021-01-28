Работодатели получат субсидию за найм безработного в центре занятости. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал о программе, разработанной для поддержки работодателей.

"Что же касается субсидирования найма, то эта мера точечная, она очень ожидаема предпринимательским сообществом и регионами. И здесь мы предлагаем выделять работодателю субсидию в размере трех минимальных размеров оплаты труда при трудоустройстве граждан, которые были зарегистрированы в центрах занятости до 1 января 2021 года", - сказал Котяков.

Министр уточнил, что организация получит первый платеж через месяц после трудоустройства безработного гражданина РФ.

Также он отметил, что уровень безработицы в Росси снизился с 4,8 млн до 4,4 млн человек. Антон Котяков сообщил, что ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется и сфера услуг восстанавливается. Также глава ведомства подчеркнул, что благодаря созданной программе появятся дополнительные рабочие места.