Россия пожаловалась в регламентный комитет ПАСЕ на украинского депутата

Спикер ПАСЕ передал в регламентный комитет жалобу на поведение украинского депутата Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы и заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой сообщил, что жалобу от России на поведение украинского депутата Алексея Гончаренко принял председатель ПАСЕ Хендрик Дамс.

Толстой рассказал, что заявил о недопустимости такого поведения и потребовал от руководства ПАСЕ принять срочные меры. В ответ Хендрик Дамс сообщил российской делегации, что все стенограммы передали в регламентный комитет. Он их рассмотрит и примет меры в отношении Гончаренко.

- Мы себе таких демаршей не позволяем, хотя нам тоже есть что сказать, - передаёт ТАСС слова вице-спикера Госдумы.

По словам Петра Толстого, во время дебатов в ПАСЕ по вопросу резолюции о полномочиях российской делегации украинский депутат "в очередной раз скатился до абсолютно хамских высказываний и оскорблений - как в адрес членов нашей делегации, президента, так и страны в целом".

Во время заседания Дамс также напомнил о существовании правил поведения в зале. Украинского депутата также отчитал представитель делегации от Голландии Тини Кокс. Он назвал его поведение оскорбительным для российской стороны и всех парламентариев.

Ранее сайт KP.ru сообщал, сегодня, 28 января, 107 депутатов ПАСЕ выступили за продление полномочий российской делегации. Против проголосовали 36 человек.