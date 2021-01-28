Названы регионы, где больше всего оформляли ипотеку в 2020 году
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
За 2020 год россияне оформили в банках 1,67 миллионов ипотечных кредитов. Это на 38% больше, чем годом ранее. Стол высокий интерес обусловлен льготным кредитованием под 6,5% - это подстегнуло рынок и заставило многих побежать в банк.
Самым рекордным месяцем за 2020 год стал октябрь. Было оформлено 202 тыс. кредитов. Немного меньше показатель у декабря - 192 тыс. сделок. Такие данные приводятся в пресс-релизе Объединенного кредитного бюро.
Регионы, где чаще оформляли ипотеку:
Алтайский край - 34% (по сравнению с 2019 годом),
Приморский край - 33%,
Чувашия – 31%,
Татарстан – 31%,
Югра – 31%,
Пермский край - 29%,
Удмуртский край- 29%,
Челябинская область – 28%,
Оренбургская область – 28%,
Москва – 28%.
Регионы, где реже оформляли ипотеку:
Башкортостан -24%,
Кемеровская область – 23%,
Санкт-Петербург - 23%,
Московская область – 22%,
Иркутская область - 22%.
- Отчасти такое количество кредитов можно объяснить тем, что прошлый год был кризисным. Многие люди до сих пор считают вложения в недвижимость лучшим способом сохранить деньги, - цитирует «Известия» слова генерального директора ОКБ Артура Александровича.
Стоит отметить, что в 2020 году свыше 230 тыс. российских семей рефинансировали ипотечные кредиты. Общая сумма таких займов составила порядка 600 млрд рублей. Значения стали рекордными за всю историю рынка, сообщает RT.