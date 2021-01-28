Названы регионы, где больше всего оформляли ипотеку в 2020 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За 2020 год россияне оформили в банках 1,67 миллионов ипотечных кредитов. Это на 38% больше, чем годом ранее. Стол высокий интерес обусловлен льготным кредитованием под 6,5% - это подстегнуло рынок и заставило многих побежать в банк.

Самым рекордным месяцем за 2020 год стал октябрь. Было оформлено 202 тыс. кредитов. Немного меньше показатель у декабря - 192 тыс. сделок. Такие данные приводятся в пресс-релизе Объединенного кредитного бюро.

Регионы, где чаще оформляли ипотеку:

Алтайский край - 34% (по сравнению с 2019 годом),

Приморский край - 33%,

Чувашия – 31%,

Татарстан – 31%,

Югра – 31%,

Пермский край - 29%,

Удмуртский край- 29%,

Челябинская область – 28%,

Оренбургская область – 28%,

Москва – 28%.

Регионы, где реже оформляли ипотеку:

Башкортостан -24%,

Кемеровская область – 23%,

Санкт-Петербург - 23%,

Московская область – 22%,

Иркутская область - 22%.

- Отчасти такое количество кредитов можно объяснить тем, что прошлый год был кризисным. Многие люди до сих пор считают вложения в недвижимость лучшим способом сохранить деньги, - цитирует «Известия» слова генерального директора ОКБ Артура Александровича.

Стоит отметить, что в 2020 году свыше 230 тыс. российских семей рефинансировали ипотечные кредиты. Общая сумма таких займов составила порядка 600 млрд рублей. Значения стали рекордными за всю историю рынка, сообщает RT.