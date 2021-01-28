На Украине Джо Байдена назвали потомком киевских князей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине американского президента Джо Байдена назвали потомком киевских князей. Специалисты проследили родословную демократа и выяснили, что он имеет прямое отношение к Рюрикам, сообщает издание "Историческая правда".

Специалист популярного французского портала Geneanet.org Тим Доулинг ранее составил геналогическое древо главы Белого дома, из которого понятно, что на рубеже XIV-XV веков в Англии жил барон Саймон де Фельбригг (1367-1431) - он и является предком Байдена, связавшим его с древним родом.

Оказывается барон был женат на Малгожате Тешинской (1370-1413) — дочери польского аристократа Пшемыслава I Носака (1336 — 1410), князя Тешинского и Гологовского.

На Украине заинтересовались исследованием Доулинга, и в свою очередь выяснили, что Пшемыслав был сыном Тешинского князя Казимира и княгини Евфемии Мазовецкой, дочери Марии Галицкой и внучкой короля Руси Юрия I (внука Даниила Галицкого).

Прадедом Казимира I был правнук Великого князя Киевского Мстислава I, а бабушкой по линии матери Дюранса, которая являлась дочерью князя киевского Мстислава Владимировича.

В родословной выявлены и польские аристократы, породнившиеся в свое время с Рюриками, чьими потомками являются Ярослав Мудрый, Владимир Великий, Святополк II, Владимир Святославович и другие князья.

Напомним, что демократ Джо Байден, победивший на выборах, стал 46-президентом США. Инаугурация нового главы белого дома прошла 20 января. Байден сменил на посту президента республиканца Дональда Трампа, который до последнего не желал признавать своего поражения. В своей последней речи Трамп сказал, что "каким-то образом вернется".