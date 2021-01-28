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Эффективность вакцины «Спутник V» составила более 91%

Представлены промежуточные данные анализа третьей фазы
Екатерина ЛЕНЧЕНКО
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Эпидемиологическая эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» показала высокие результаты после промежуточного анализа данных пострегистрационного исследования. Вероятность выработки клеточного иммунитета после вакцинации составляет более 91%.

Эпидемиологическая эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» показала высокие результаты после промежуточного анализа данных пострегистрационного исследования. Вероятность выработки клеточного иммунитета после вакцинации составляет более 91%.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Эпидемиологическая эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» показала высокие результаты после промежуточного анализа данных пострегистрационного исследования. Вероятность выработки клеточного иммунитета после вакцинации составляет более 91%. Об этом сообщила Дарья Егорова, старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов НИЦЭМ им. Гамалеи.

«В настоящий момент у нас уже есть данные по промежуточному анализу эпидемиологической эффективности вакцины по результатам идущей в настоящий момент третьей фазы. Кратко могу анонсировать, что эффективность эпидемиологическая вакцины составила более 91%, она была такой для совершенно разных подгрупп пациентов независимо от их пола, возраста» - сказала сотрудница центра на онлайн-собрании научного совета РАН "Науки о жизни" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

По словам специалиста, в ходе пострегистрационных исследований не было зафиксировано ни одного серьезного побочного эффекта или случаев смерти после введения препарата. «Спутник V» обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.

Вакцина была зарегистрирована в августе 2020 года. НИЦЭМ имени Гамалеи создал первую в мире вакцину «Спутник V» для профилактики борьбы с коронавирусной инфекцией.