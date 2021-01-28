Население России в 2020 году сократилось на полмиллиона человек

Численность населения России на 1 января 2021 года оценивается в 146 млн 238 тыс. 185 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По данным Росстата население России сократилось в 2020 году на 510 тысяч человек. К 1 января 2021 года численность населения РФ составила 146 миллионов 238 тысяч человек. Год назад, 1 января 2020 года, в стране проживали 146 миллионов 748 тысяч человек.

Росстат также сообщает, что подобное сокращение населения России произошло последний раз 15 лет назад, в 2005 году. 1 января в стране было 143,8 миллиона человек, а уже в конце года население составляло 143,2 миллиона человек.

Сокращение численности населения также фиксировали в период с 2007 по 2009 годы. Тогда показатель дошёл до 142,7 миллиона человек. С 2010 года население ежегодно увеличивалось, восстановившись до 143 миллионов к началу 2012 года, а к 2015 уже преодолев отметку в 146 миллионов. С 2017 года численность населения России не опускалась ниже 146,8 миллионов человек.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в 74 регионах России осенью 2020 года рождаемость превысила смертность.