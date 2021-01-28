Лукашенко рассказал о предотвращении в Беларуси "взрывов улиц и домов"

По данным Лукашенко, раскрыты каналы поставки боеприпасов и взрывчатки в Беларусь Фото: REUTERS

Спецслужбы Беларуси предотвратили "взрывы улиц и домов" в стране, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования законодательства.

- Есть несогласные, понятно. Но есть же нарушители закона. Под это ж подлезли многие, и особенно боевики - группы. Вот со временем Комитет госбезопасности обнародует факты, как пытались не просто взорвать обстановку морально как-то, еще как-то, а как пытались взрывать дома и улицы у нас в стране, и откуда шли боеприпасы, взрывчатка. Полностью восстановлены цепочки, задержаны люди, которые через границу водили их, - приводит БелТА слова белорусского президента.

В интервью российскому телеканалу, как сообщал ранее сайт KP.ru, Лукашенко заявил, что "американцы создали центр под Варшавой", в котором более ста человек "дёргают за ниточки", управляя высказываниями лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.

Ранее он также говорил, что 2020 году в Беларуси "была объявлена война". Он отметил, что после каждых выборов президента "обязательно происходят перевороты машин, сжигание гаишных машин".