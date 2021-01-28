В Армении начались столкновения между полицией и протестующими. Фото: Александр Рюмин/ТАСС, архив. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Армении у здания правительства проходит демонстрация. Стало известно что митингующие вступили в противостояние с полицией после того, как совершили попытку ворваться в здание кабинета министров. Полиция начала задерживать участников акции.

"Мы хотим войти в здание и потребовать, чтоб Пашинян ушел в отставку", - заявил один из участников акции протеста.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Напомним, что митинги в стране проходят с тех пор, как Армения и Азербайджан подписали мирное соглашение по прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе.Одним из условий договора был возврат Кельбаджарского, Лачинского и Агдамского районов в состав Азербайджана.

С тех пор в Ереване проходят регулярные митинги. Граждане требуют отставки Николы Пашиняна, которого считают предателем.

Напомним, что ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Мирное соглашение было подписано в ночь на 10 ноября и стало четвертой попыткой сторон примириться.