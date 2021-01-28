В кафе на юго-западе Москвы произошла стрельба. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В полицию поступило сообщение, что в одном из московских кафе на Ленинском проспекте в Москве началась стрельба. Сотрудники полиции установили, что после конфликта мужчина открыл огонь по посетителям из оружия, похожего на травматический пистолет.

"В результате произошедшего пострадали трое мужчин, один из которых был доставлен в одно из столичных медицинских учреждений. Двое других пострадавших самостоятельно обратились за медицинской помощью", — говорится в сообщении ГУ МВД по Москве.

Спустя время злоумышленник был задержан по адресу на улице Софьи Ковалевский. Им оказался 40-летний приезжий, передает РИА Новости.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и 213 УК РФ "Хулиганство".

"В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказали в главке МВД.