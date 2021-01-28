Лукашенко заявил, что готов защищать Беларусь "на танке, БМП, с автоматом в руках"

Лукашенко заявил, что готов защищать свою страну, чего бы ему это ни стоило Фото: Скриншот с видео

Президент Беларуси Александр Лукашенко попросил не упрекать его в том, что он "защищал свою страну". Лукашенко также заявил на совещании по вопросам совершенствования законодательства, что будет защищать её, чего бы это ни стоило, "на танке, БМП, с автоматом в руках".

- Ни в коем случае нельзя расслабляться. Нам люди никогда не простят нашей безалаберности. То, что мы действовали жестко, защищая свою страну, уже многие поняли. А остальные поймут. И меня в том упрекать не надо, что я защищал свою страну. Это мои конституционные обязанности. И я буду защищать, чего бы мне это ни стоило. Надо - на танке, БМП, с автоматом в руках, - передаёт слова Лукашенко БелТА.

Ранее президент Беларуси заявил, что президент России Владимир Путин создал резерв правоохранителей на крайний случай по просьбе Лукашенко "не потому, что россияне хотят защитить Беларусь".

- Мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем. Западу не Беларусь нужна. Это трамплин, как обычно, в Россию, - считает Александр Лукашенко, сообщал сайт KP.ru.