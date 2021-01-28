18 миллионов деревьев высадят в нижегородских лесах в 2021 году

18 миллионов деревьев высадят в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Экология». Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Планируется провести лесовосстановление на общей площади более 12 тысяч гектаров. Ключевым показателем проекта «Сохранение лесов Нижегородской области», который реализуется в рамках нацпроекта «Экология», является достижение баланса выбытия и воспроизводства лесов. В 2020 году он составил 89%, а к 2024-му должен достичь 100%, - отметил Глеб Никитин.

По словам губернатора Нижегородской области, в 2021 году на лесовосстановление будет направлено 23,4 миллиона рублей из федерального бюджета. Одним из обеспечительных направлений воспроизводства лесов является выращивание посадочного материала для искусственного лесовосстановления.

В региональном Деплесхозе сообщили, что высокий показатель лесовосстановления по итогам 2020 года достигнут, в частности, благодаря существенному обновлению материально-технической базы государственных учреждений лесохозяйственной техникой и оборудованием. Всего в рамках федерального проекта в 2020 году нижегородские лесники получили 16 единиц лесохозяйственной и лесокультурной техники на общую сумму 15,3 млн рублей, что позволило автоматизировать процессы посадки леса и ухода за созданными лесными культурами, тем самым улучшая качество данных работ.

Напомним, реализация национального проекта «Экология» в рамках указа президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года. Одна из целей нацпроекта – обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов.