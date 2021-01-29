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Дресс-код для удаленных сотрудников ввели 10% компаний

Чаще всего нормы внешнего вида для дистанционки вводят банки
Екатерина ЛЕНЧЕНКО
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Каждая десятая компания обязует своих сотрудников соблюдать деловой внешний вид на удаленном режиме работы.

Каждая десятая компания обязует своих сотрудников соблюдать деловой внешний вид на удаленном режиме работы.

Фото: Shutterstock

Каждая десятая компания обязует своих сотрудников соблюдать деловой внешний вид на удаленном режиме работы. Такие требования касаются работников, которые ведут общение с клиентами, руководством и коллегами по видеосвязи. С результатами опроса сервиса по поиску работы SuperJob ознакомился сайт kp.ru.

Выяснилось, что 10% организаций установили обязательный дресс-код для дистанционных сотрудников, которые в ходе работы участвуют в онлайн-встречах. Работодатели просят подчиненных соблюдать деловой стиль и аккуратный внешний вид.

Чаще всего такие нормы вводятся в компаниях финансовой области – 15%, также в производственной сфере – 12%. Только 6% компаний в сфере IT и строительства требуют соблюдать дресс-код на удаленке. Около 15% компаний со штатом от 100 до 1000 человек соблюдают правила внешнего вида, а среди малого бизнеса только 7% компаний.

Многие работодатели доверяют своим сотрудникам, которые самостоятельно понимают, как необходимо выглядеть во время официальных видеоконференций. Около 79% российских компаний не вводят никаких требований к дресс-коду.

Исследование было проведено среди тысячи компаний со всех округов страны в 128 населенных пунктах. Эксперты опрашивали менеджеров по персоналу и других сотрудников кадровых служб организаций с 13 по 27 января 2021 года.