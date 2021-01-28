Глава МИД Украины раскритиковал продление полномочий России: "Эта ПАСЕ давно сломалась"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Парламентская ассамблея Совета Европы давно сломалась Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Парламентская ассамблея Совета Европы давно сломалась, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после того, как депутаты ПАСЕ проголосовали большинством за продление полномочий делегации от России.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что 107 депутатов проголосовали за ратификацию полномочий российской делегации.

- Эта ПАСЕ давно сломалась. Новую так и не принесли, - заявил Кулеба в своём Twitter.

Сенатор от Голландии Тини Кокс обратился ранее к украинской делегации, напомнив депутатам, что если у них есть право оспаривать полномочия делегации от России, они не обязаны делать это при любой удобной возможности. Тини Кокс также указал депутату от Украины Алексею Гончаренко, что он повёл себя оскорбительно по отношению к российской делегации и все Ассамблее.

Сайт KP.ru также сообщил, что жалоба на поведение украинской делегации доведена до председателя ПАСЕ Хендрика Дамса.