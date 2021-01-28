Американские военные захватили в Ливии комплекс "Панцирь С-1"

США захватили в Ливии комплекс "Панцирь С-1". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военные США захватили в Ливии комплекс противовоздушной обороны "Панцирь-С1", который в последствии вывезли на базу Рамштайн в Германии. Об этом сообщила британская газета The Times.

По данным издания, операция была проведена еще в июне 2020 года. Американские военные прибыли на аэродром Зувара, расположенный к западу от Триполи, для загрузки комплекса, который был приобретен ОАЭ у России, а затем поставлен Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара.

При попытке захвата войсками маршала Хафтара столицы Триполи, комплекс забрали. Он был отправлен на базу, где размещались турецкие военные, а позднее на аэродром, откуда и был отправлен в ФРГ.

«Панцирь-С1» — комплекс, оснащенный высокой мобильностью и универсальностью, находится на вооружении российской армии с 2012 года.

Главный редактор сайта Military Russia.ru Дмитрий Корнев считает, что полученный американцами образец, может заинтересовать специалистов.

«Американцев может заинтересовать уровень технологий, изготовление узлов и деталей. Такие вещи на выставке или даже на базе дружественных ОАЭ американские специалисты не смогут достаточно изучить, например разобрать неразборные блоки. Получив реальный образец, вы можете его полностью разобрать», — сказал военный эксперт "Известиям".

Он подчеркнул, что американцы не рискнут воспользоваться полученной информацией напрямую, потому как дорожат взаимоотношениями с Россией, а столкновение двух держав может стать последним в истории человечества. Но при этом Корнев отметил, что американцы могут поделиться информацией о комплексе с союзниками НАТО (например, Турция).

При этом он подчеркнул, что «Панцири» поставляемые сейчас ВКС России, заметно отличаются от тех образцов, один из которых был захвачен в Ливии. У них усовершенствован радиолокатор и электронная начинка.