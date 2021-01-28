Лукашенко назвал отличие между протестами в Беларуси и в России

Лукашенко высказался о протестах в России и Навальном Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Главное отличие протестов в Беларуси от происходящего в России заключается в том, что в Беларуси "решили осуществить блицкриг" и свергнуть власть "мгновенно", а в России "будут качать в долгую", заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования законодательства.

- Вот эти все расследования беглого, но принятого обратно в Россию немецкого протестуна - это только начало. Ему я хочу сказать: если кто-то решил бороться против власти, против президента, осуществлять борьбу с коррупцией, надо быть самому кристально чистым. Сам был судим и он сегодня борец с коррупцией. Во-вторых, почти отравили, выпустили в Германию (захотел там лечиться) и в это время, будучи в бессознательном состоянии, склепал двухчасовой фильм. Что это? Люди не понимают? Против чего оправдываются? - приводит слова Лукашенко близкий к пресс-службе президента Telegram-канал "Пул Первого".

Лукашенко также призвал своих подчинённых не расслабляться, поскольку власти республики не могут знать, "что они [протестующие] выбросят в очередной раз".

- Там работают специалисты - извините за откровенность, не чета нашим, - которые совершили немало так называемых "цветных революций", мятежей, в результате которых разрушены страны, изнасилованы главы государств, посажены на кол (фамилии не называю) и так далее, - добавил белорусский лидер.