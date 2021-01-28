СК возбудили еще два дела по факту насилия 23 января. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова сообщила журналистам, что СК возбудил еще два дела по факту применения насилия в отношении представителей силовых структур на несанкционированной акции сторонников Навального 23 января.

"В настоящее время фигуранты задержаны, с ними проводятся необходимые следственные действия", — сказала она РИА Новости .

Меру пресечения изберут женщине, ударившей несколько раз полицейского, и уроженцу Псковской области, бросившему в росгвардейца специальное ограждение, отметила Иванова.

До этого СК возбудил четыре дела по факту применения насилия к нескольким полицейским и росгвардейцам.

Напомним, что 23 января в Москве и других городах России прошли несанкционированные акции сторонников Алексея Навального.

Несколько тысяч людей вышли на улицы, несмотря на предупреждение Роскомнадзора и Следственного комитета.

Поначалу мирная демонстрация в процессе превратилась в столкновение с представителями силовых структур. Так, в Москве протестующие напали на машину спецслужб и выбили глаз ее водителю. Также легкие травмы получили 39 силовиков.