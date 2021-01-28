Врач рассказал, что будет, если от коронавируса привьется человек с антителами

Если бессимптомно переболевший человек все-таки привьется, при этом не случится ничего страшного Фото: Мария ЛЕНЦ

Переболевшие люди, у которых уже выработались антитела, могут не проходить вакцинацию. Иммунных механизмов, выработанных естественным путем после заболевания, достаточно для защиты. Это подтвердил заслуженный врач России Михаил Каган в интервью в эфире радио «Комсомольская правда».

«Человек, у которого высокий титр антител, конечно, в данный момент защищен. Ему надо просто раз в два месяца следить за титром антител. И если он упадет ниже определенного уровня, то надо вакцинироваться», - отметил Михаил Каган в эфире радио «Комсомольская правда».

Эксперт также отметил, что, если бессимптомно переболевший человек все-таки привьется, при этом не случится ничего страшного:

- Я думаю, что единственным по-настоящему негативным эффектом влияния существующих антител может быть то, что просто вакцина не окажет своего толку, потому что человек и так защищен, — добавил Каган.

Ранее главный врач городской поликлиники №2 рассказала, кому необходимо сдавать тест на наличие антител к коронавирусу.