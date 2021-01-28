Врач напомнил, что вакцинированные люди могут переносить коронавирус

Вакцинированные граждане должны соблюдать все меры предосторожности, так как могут быть переносчиками вируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Вакцинированные граждане должны соблюдать все меры предосторожности, так как могут быть переносчиками вируса. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» напомнил заслуженный врач РФ, ведущий научный редактор сервиса Врачу.ру Михаил Каган.

Эксперт отметил, что у любой вакцинации может быть три цели. Во-первых, она помогает исключить возникновение тяжелых осложнений при инфицировании. Эта цель наиболее достижима, подчеркнул Каган.

- Вторая цель – сделать, чтобы даже легких случаев не возникало. Эту цель достигнуть сложнее, потому что она требует более напряженного иммунитета. И третья – сделать, чтобы не только не болели, но и не переносили вирус. Тут требуется значительно более выраженный иммунитет, — пояснил Каган.

Он добавил, что внутримышечная инъекция запускает процесс формирования антител, но скорость этого процесса и их концентрация могут быть индивидуальны, зависят от организма.

- Пока считается, что риск переноса вируса остается у вакцинированных людей. И они, конечно, должны соблюдать все меры предосторожности, - сообщил Михаил Каган,

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ношение масок является обязательным требованием даже среди людей, прошедших вакцинацию от коронавируса. По его словам, вакцинация надежно защищает человека от тяжелого течения заболевания и «в абсолютном большинстве случаев - от заболевания».