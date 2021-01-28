ОНН: Пандемия обошлась человечеству в 210 миллиардов долларов

Антониу Гутерреш оценил последствия пандемии и дал характеристику 2020-му году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая перед Генассамблеей ООН, оценил последствия пандемии и дал характеристику 2020-му году.

"2020-й год стал глобальным annus horribilis (ужасный год – лат.) - годом смерти, катастроф и отчаяния. Пандемия COVID-19 вызвала хаос в каждой стране и каждой экономике. Мы потеряли 2 миллиона жизней, в том числе дорогих членов нашей семьи ООН. Число человеческих жертв продолжает расти", - передает слова Гутерреша РИА Новости.

Он отметил, что за время пандемии потеряны 500 миллионов рабочих мест. По мнению Генсека ОНН люди объявили войну природе, и природа незамедлительно нанесла ответный удар. Гутерреш подчеркнул, что пандемия нанесла ущерб человечеству на 210 миллиардов долларов.

"Между тем геополитическая напряженность подрывает наши коллективные усилия по достижению мира", - заявил Гутерреш.

Помимо эпидемиологического кризиса, мир подвергся и риску "распространения ядерного и химического оружия", - подчеркнул он.

В наступившем году генеральный секретарь ОНН призывает лидеров мировых держав "переключить передачу" и "поставить мир на рельсы".

"Нам нужно перейти от смерти к выздоровлению, от катастрофы к реконструкции, от отчаяния к надежде", - сказал Гутерреш.

Напомним, что 2020 год прошел под "знаменем коронавирусной инфекции". 11 марта ВОЗ объявила о мировой пандемии. С тех пор, по данным Университета Джона Хопкинса, инфекцией заразились свыше ста миллионов человек по всему миру. Жертвами болезни стали более 2 миллионов жителей планеты.