Василий Лановой перенес клиническую смерть. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

87-летний актёр Василий Лановой пережил состояние клинической смерти. Артиста перевели в реанимацию.

Информацию об ухудшении состояния артиста подтвердили в больнице №15 имени Филатова. Об этом в четверг сообщил проект Baza.

В данный момент Лановой находится под пристальным наблюдением врачей.

Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок призвал надеятся на лучшее и молится за здоровье Народного артиста.

Напомним, Василий Лановой был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в начале января.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года. Он является Народный артистом СССР, лауреатом Ленинской премии, Героем Труда РФ, председателем попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующим кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.