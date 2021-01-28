Суд арестовал уроженца Чечни Джумаева за драку с сотрудниками ОМОН на несогласованной акции

Суд арестовал уроженца Чечни Джумаева за драку с сотрудниками ОМОН. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Следственный комитет сообщил, что юношу, который подрался с ОМОНом на несогласованной акции 23 января в Москве, арестовали.

Сайда-Мухамада Джумаева арестовали до 23 марта. Ему вынесено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

«Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Джумаева С.-М. С.-М., обвиняемого в совершении двух преступлений»,— говорится в сообщении суда Пресненского суда Москвы.

Защита просила суд отпустить обвиняемого под залог.

Ранее сообщалось, что СК завел еще два дела по факту применения насилия к сотрудникам силовых структур 23 января на несогласованной акции в поддержку блогера Алексея Навального. Меру пресечения изберут женщине, ударившей несколько раз полицейского, и уроженцу Псковской области, бросившему в росгвардейца специальное ограждение.

Несанкционированные акции протеста сторонников Алексея Навального прошли 23 января в Москве и других городах России.