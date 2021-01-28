Ученые обнаружили «ахиллесову пяту» коронавируса

Вирус может утратить возможность рекомбинации и полностью остановить свое действие, если разработать лекарство, блокирующее действие фермента Фото: REUTERS

Специалисты из Университета Вандербильта и медицинского отделения Техасского университета смогли определить слабое место коронавируса. Ученые узнали в ходе исследований, что у генома коронавируса есть особый фермент, экзорибонуклеаза nsp14-ExoN, который отвечает за эволюцию вируса. Научное открытие представлено на портале MedicalXpress.

«Экзорибонуклеаза коронавируса, таким образом, служит важной мишенью для подавления и ослабления продолжающейся пандемии COVID-19, а также для предотвращения будущих вспышек новых коронавирусов» - рассказала Дженнифер Гриббл, один из авторов исследования.

Выявленный фермент является «ахиллесовой пятой» коронавируса, по мнению ученых. Вирус может утратить возможность рекомбинации и полностью остановить свое действие, если разработать лекарство, блокирующее действие фермента.

Ранее главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов рассказал о новых мутациях коронавируса, способах его передачи и объяснил важность вакцинации в борьбе с распространением вируса.