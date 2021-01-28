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Депутат Госдумы Говорин оценил ужесточение правил продажи табака

Зампред Госдумы по охране здоровья оценил нововведение
Елена АКИМОВА
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Депутат Госдумы Говорин оценил ужесточение правил продажи табака

Депутат Госдумы Говорин оценил ужесточение правил продажи табака

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Госдуме оценили ужесточение правил продажи табака. Зампред комитета по охране здоровья Николай Говорин отметил, что нововведение позволит сохранить здоровье молодежи.

С 28 января в России вступит в силу запрет на дистанционную продажу кальянов и табачных стиков.

- Новое правило является логическим продолжением пакета законов, направленного на снижение риска табакокурения и борьбы с никотиносодержащей продукцией, кальянами, - отметил в беседе с «Известиями» депутат Говорин.

Он подчеркнул, что о вреде табака речь ведется 20 лет. Но в то время не было известно о никотиносодержащих средствах, снюсах, кальянах.

- Эта мода захватывает в первую очередь нашу молодежь. Есть серьезные исследования, которые подтвердили вред электронных сигарет. Это приводит к серьезному поражению бронхиального дерева, - подчеркнул парламентарий.

С 28 января рестораны и кафе начнут штрафовать, если кальяны курят не в отдельных комнатах, а в общем зале. В таком случае владелец заплатит за нарушение от 40 до 90 тысяч рублей.

А с 1 января в стране запрещено курение в образовательных учреждениях, больницах, поликлиниках и на объектах транспорта, сообщает телеканал "360".