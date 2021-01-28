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Общество

Суд арестовал TikTok-блогера Константина Лакеева, пинавшего спецавто на несанкционированной акции

В отношении парня завели два дела по статьям «Хулиганство» и «Порча имущества»
Анастасия РЫШКОВА
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Суд арестовал на 2 месяца TikTok-блогера пинавшего спецавто 23 января. Фото: Instagram.com.

Суд арестовал на 2 месяца TikTok-блогера пинавшего спецавто 23 января. Фото: Instagram.com.

Пресненский районный суд Москвы арестовал на 2 месяца 18-летнего блогера "миллионника" Константина Лакеева за порчу автомобиля спецслужб на несанкционированной акции протеста 23 января.

Ранее он был задержан в доме тиктокеров на территории Новой Москвы. В отношении парня завели два дела по статьям «Хулиганство» и «Порча имущества».

По версии следствия, он был одним из участников нападения на автомобиль ФСБ на Цветном бульваре 23 января на акции протеста сторонников Навального.