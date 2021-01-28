Росстат оценил число безработных в России в 2020 году

Число безработных в России в 2020 году выросло на 24,7%. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС.

Численность безработных в России за 2020 год, по предварительным данным, составила около 4,321 млн человек, сказано в материалах Росстата. Эти показатели на 24,7% выше чем 2019 году.

Общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в 2020 году составила 5,9%.

Официально число зарегистрированных безработных в декабре 2020 года составила 2,8 млн человек. Из них 1,3 млн человек получали пособие по безработице.

В ведомстве отметили, что согласно федеральному бюджету на 2021 год безработица в России к концу года опустится ниже 5%.

Ранее на встрече с президентом России Владимиром Путиным министр труда Антон Костяков отметил, что численность безработных в РФ снизилась с 4,8 млн до 4,4 млн. Глава ведомства отметил, что ситуация на рынке труда стабилизируется.

Он отметил, что приоритетная задача центра занятости - помочь уязвимым категориям граждан: женщинам с детьми, выпускникам, инвалидам.