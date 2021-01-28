TikTok выразил готовность сотрудничать с Госдумой

TikTok заявил о готовности сотрудничать с Госдумой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России извне Василий Пискарев заявил, что компания TikTok выразила готовность к взаимодействию. Формат сотрудничества обсуждается.

"C руководством интернет-платформы установлен контакт. С их стороны заявлена готовность оперативно ответить на возникшие у нас вопросы, и мы намерены в ближайшее время согласовать формат дальнейшего взаимодействия", - рассказал глава думской комиссии журналистам.

Пискарев отметил необходимость сотрудничества всех медиаресурсов, работающих на российскую аудиторию, которые должны соблюдать закон РФ. Он отметил, что считает недопустимым распространение контента, который пропагандирует насилие и представляет реальную угрозу для жизни людей.

Напомним, что ранее представители шести соцсетей были приглашены в Роскомнадзор для составления протокола по факту распространения информации содержащей призыв к участию в несанкционированных акциях протеста 23 января.