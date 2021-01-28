В ВОЗ рассказали о парадоксе COVID-19. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в ходе брифинга рассказал о парадоксальной ситуации в мире из-за появления вакцин от коронавируса.

"Данный парадокс, когда общество чувствует, что эпидемия скоро закончится благодаря вакцинам, но в то же время их призывают придерживаться ограничительных мер перед лицом новой угрозы, вызывает у людей напряженность, беспокойство, усталость и смятение. Это абсолютно понятно в нынешних условиях", — передает слова Клюге РИА Новости.

Он отметил, что ученые 49 стран выявили новые штаммы коронавируса, а в 33 из них зарегистрирован "британский" вариант инфекции.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация может быть связана с более высокой смертностью среди пациентов с COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что учеными в России выявлено 1500 тысячи мутаций, но среди них нет "британского штамма".