В ВОЗ рассказали о парадоксе COVID-19.
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Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в ходе брифинга рассказал о парадоксальной ситуации в мире из-за появления вакцин от коронавируса.
"Данный парадокс, когда общество чувствует, что эпидемия скоро закончится благодаря вакцинам, но в то же время их призывают придерживаться ограничительных мер перед лицом новой угрозы, вызывает у людей напряженность, беспокойство, усталость и смятение. Это абсолютно понятно в нынешних условиях", — передает слова Клюге РИА Новости.
Он отметил, что ученые 49 стран выявили новые штаммы коронавируса, а в 33 из них зарегистрирован "британский" вариант инфекции.
Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация может быть связана с более высокой смертностью среди пациентов с COVID-19.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что учеными в России выявлено 1500 тысячи мутаций, но среди них нет "британского штамма".