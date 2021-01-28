Захарова возмутилась блокировкой официальных аккаунтов посольств России за рубежом

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что наша страна регулярно сталкивается с блокировкой аккаунтов своих посольств за рубежом.

По ее словам, это происходит со стороны компаний, а также американских соцсетей и различных интернет-платформ.

- Российские посольства подвергались такой же блокировке, а вот фейковые страницы этих же ведомств за рубежом, наоборот, получали официальный статус, и у нас уходило очень много времени для того, чтобы достучаться до компаний, чтобы решить, казалось бы, элементарный вопрос, - рассказала представитель дипведомства в интервью телеканалу "Крым24".