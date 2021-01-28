Геннадий Онищенко: Если мы все наденем перчатки и маски, через 14 дней все это закончится

Бывший главный санитарный врач России и депутат Государственной думы Геннадий Онищенко высказался о том, как можно победить пандемию коронавируса в нашей стране.

По его мнению, если граждане будут всего пару недель носить средства защиты, то "все это закончится".

- Если мы сейчас все наденем перчатки и маски и будем соблюдать все, даже входя в рестораны, я вам гарантирую: через 14 дней все это закончится, - рассказал эксперт в эфире радио Sputnik.

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