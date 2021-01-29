Причина смерти Василия Ланового: у артиста был коронавирус Фото: GLOBAL LOOK PRESS

28 января 2021 года стало известно о смерти знаменитого российского артиста. Причиной смерти Василия Ланового, который умер в 87 лет, могли стать последствия коронавирусной инфекции.

В это же день сообщалось, что актёр пережил состояние клинической смерти. Артиста перевели в реанимацию.

Напомним, ранее актер театра и кино попал в больницу. В последнее время у Ланового имелись серьезные проблемы с дыханием. В результате актеру потребовалась срочная операция. Звезду театра и кино подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года. Он является Народный артистом СССР, лауреатом Ленинской премии, Героем Труда РФ, председателем попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующим кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.

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