В НАТО объяснили заход эсминца США в Черное море

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску приветствовала заход эсминца ВМС США "Портер" в Черное море. Она также объяснила проводимые союзниками по альянсу учебные операции в регионе.

По ее словам, Черное море имеет стратегическое значение для НАТО.

- Три союзника - Болгария, Румыния и Турция - являются прибрежными государствами, в то время как Грузия и Украина - близкие партнеры. В ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и ее продолжающееся наращивание военной мощи в Черном море альянс увеличил свое оборонительное присутствие в регионе, строго привержен безопасности Черного моря, - приводят слова Оана Лунгеску РИА Новости.