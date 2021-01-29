МГУ возобновляет для студентов очные занятия

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова возобновляет очные занятия для студентов с 8 февраля. Соответствующий приказ уже подписал ректор вуза Виктор Садовничий.

- Для минимизации рисков распространения covid-19 всем руководителям структурных подразделений поручено соблюдать требования по профилактике новой коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении образовательного учреждения в Facebook.

В приказе также говорится, что за учебными группами будут закреплены определенные аудитории, а также выделены дни для очного и дистанционного обучения.