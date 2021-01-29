ГИБДД может отменить штраф за нарушения ПДД в непогоду

Данные со специальных комплексов фото- и видеофиксации в России могут стать основанием для отмены штрафа за нарушение правил дорожного движения в условиях непогоды.

- Доказательствами по делу об административном правонарушении являются, в том числе, показания специальных технических средств, на основании которых должностное лицо <...> устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения, - рассказали ТАСС в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

Таким образом, сотрудники ГИБДД могут отменить штраф водителю в случае, если по изображению с данных комплексов было получено именно при непогоде. Сюда, например, можно отнести дорожную разметку, которая не была видна автомобилисту из-за сильного снегопада или неубранного снега на дорогах.